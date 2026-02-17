Житель Холона облил кипящим маслом спящую сестру: поданы обвинения

В окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 23-летнего ранее судимого жителя Холона, который облил свою сестру кипящим маслом, причинив ей тяжелые ожоги. Инцидент произошел около полутора недель назад, когда обвиняемый находился в доме родителей и жарил на кухне картофель фри.

Как сообщает "А-Йом", мотив преступления не удалось установить. По данным расследования, сестра обвиняемого спала в своей комнате, когда тот взял сковороду с кипящим маслом, вошел в комнату сестры и плеснул на нее часть раскаленного масла. Та проснулась, крича от боли, и пыталась подняться с кровати, и тогда обвиняемый вылил на нее оставшееся масло.

Мать, находившаяся дома, вбежала в комнату и обнаружила дочь с тяжелыми ожогами, ее сын к этому моменту скрылся с места происшествия. Пострадавшую эвакуировали в медицинский центр "Шиба", где у нее диагностировали ожоги второй и третьей степени на руке, бедре и ноге. Она была госпитализирована.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного процесса: речь идет об обладателе богатого уголовного прошлого, включающего насильственные преступления.