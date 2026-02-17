На юге Хевронского нагорья сгорела овчарня, палестинцы обвиняют евреев

Палестинские источники утверждают, что не менее 75 овец погибли в результате пожара на овчарне в районе города ас-Саму на юге Хевронского нагорья. Палестинцы утверждают, что хлев был подожжен еврейскими экстремистами.

Полиция при участии следователя-пиротехника пожарно-спасательной службы ведет расследование обстоятельств происшествия. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания. На данном этапе нет уверенности в криминальной подоплеке инцидента.