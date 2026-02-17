x
Израиль

Нетаниягу против Беннета: "Ты можешь создать коалицию только со сторонниками террора"

Биньямин Нетаниягу
Нафтали Беннет
время публикации: 17 февраля 2026 г., 21:06 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 21:45
Noam Revkin Fenton/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал ответ на заявление Нафтали Беннета, согласно которому он не войдет в правительство, если его возглавит нынешний глава правительства.

"Хорошо, что ты понимаешь, что следующее правительство сформирует именно премьер-министр Биньямин Нетаниягу", – сказали в окружении главы правительства, обращаясь к Беннету.

"Единственная коалиция, которую ты в состоянии сформировать, будет со сторонниками террора и представителями "Братьев мусульман", так же как ты это делал в прошлом", – утверждают в окружении Нетаниягу.

Напомним, что ранее, выступая на конференции глав еврейских организаций в США, Беннет заявил, что "не позволит лидерам, допустившим провал, оставаться у власти".

"Необходимо, чтобы государство двигалось вперед", – добавил Беннет.

Он подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Через тридцать лет после того, как впервые пришел к власти и после самой страшной в истории государства трагедии, лидер должен знать, как и когда достойно покинуть арену", – сказал экс-премьер.

Израиль
