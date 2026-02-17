Россия угрожает задействовать военную силу для прорыва блокады на Балтике

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил в интервью изданию "Аргументы и Факты", что, в случае введения европейскими странами блокады на Балтике и невозможности дипломатического урегулирования, на прорыв блокады будет направлен военно-морской флот.

"Если мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", – сказал высокопоставленный чиновник.

Патрушев сообщил, что на Балтике NATO создает многонациональную наступательную группировку: "Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят".

По его словам, попытки морской блокады России незаконны с точки зрения международного права, а такого понятия, как "теневой флот", с юридической точки зрения не существует. "Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", – добавил он.