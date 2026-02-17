x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия угрожает задействовать военную силу для прорыва блокады на Балтике

Россия
NATO
время публикации: 17 февраля 2026 г., 21:58 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 22:06
Россия угрожает задействовать военную силу для прорыва блокады на Балтике
Пресс-служба Кремля

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил в интервью изданию "Аргументы и Факты", что, в случае введения европейскими странами блокады на Балтике и невозможности дипломатического урегулирования, на прорыв блокады будет направлен военно-морской флот.

"Если мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", – сказал высокопоставленный чиновник.

Патрушев сообщил, что на Балтике NATO создает многонациональную наступательную группировку: "Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят".

По его словам, попытки морской блокады России незаконны с точки зрения международного права, а такого понятия, как "теневой флот", с юридической точки зрения не существует. "Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", – добавил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook