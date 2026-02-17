x
Израиль

Если переговоры сорвутся: как устроена ПВО и вся оборона Израиля

Иран
ПВО
"Непечатное"
Война с Ираном
время публикации: 17 февраля 2026 г., 16:48 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 16:47
Давид Шарп
Фото NEWSru.co.il

Израиль внимательно наблюдает за ходом переговоров США с Ираном. Если компромисса не случится, вероятность военного удара – а следом и участия Израиля – оценивается как высокая. И значит, вопрос ПВО/ПРО снова становится центральным.

В новом выпуске "Непечатное" военный обозреватель Давид Шарп поможет нам разобраться, почему оборона Израиля – это не только "Железный купол". Угрозы – от иранских баллистических ракет и крылатых ракет до беспилотников, которые могут заходить с неожиданных направлений. Отдельный пласт – хуситы в Йемене, иракские милиции, а теоретически и "Хизбалла".

Автор объясняет, какую роль играют корабли ВМС (включая "морской Купол" и "Барак-8"), почему важны американские эсминцы в регионе, и как ВВС и самолеты ДРЛО помогают ловить низколетящие цели. Отдельно – о наземных эшелонах: "Железный купол", лазерный перехватчик, "Барак MX", "Спайдер", "Праща Давида" и "Хец" – и о том, почему "экономика перехватов" становится решающей.

Смотрите видео полностью – подробности о находящихся на вооружении Израиля системах, а также о способностях размещенной в регионе американской группировки.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

