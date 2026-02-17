x
В Иерихоне задержаны террористы "Исламского государства", готовившиеся совершить нападение

время публикации: 17 февраля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 18:35
В Иерихоне задержаны террористы "Исламского государства", готовившиеся совершить нападение
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ходе двух операций, проведенных ЦАХАЛом и пограничной полицией в Иерихоне, были задержаны члены террористической ячейки "Исламского государства", которые, по данным израильских спецслужб, готовились к нападениям.

Прошлой ночью бойцы подразделения "псевдоарабов" пограничной полиции под руководством ШАБАКа провели операцию в Иерихоне, в ходе которой задержали боевика "Исламского государства". Он передан для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.

Это задержание стало продолжением операции, проведенной на прошлой неделе бойцами батальона "Львы долины" из региональной бригады Иорданской долины, в ходе которой в Иерихоне были задержаны трое боевиков этой ячейки.

