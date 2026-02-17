Мэр Арада угрожает закрыть торговый центр, приобретенный ортодоксами, за навязывание своих правил

Мэр Арада Яир Мааян предупредил новых владельцев торгового центра: если требование убрать все изображения женщин с витрин не будет отменено, центр будет закрыт. Об этом пишет издание "Маарив".

Скандал разгорелся несколько дней назад, когда новые владельцы торгового центра из общины гурских хасидов, потребовали убрать все изображения женщин с витрин. По данным "Маарива", это было не единственное изменение: новые владельцы сняли израильский флаг, который висел у входа в здание и сменили игравшую в центре музыку.

Юридический советник муниципалитета в письме к новым владельцам написал, что требование убрать изображения женщин является "незаконным" и оно наносит прямой ущерб человеческому достоинству, нарушает принцип гендерного равенства и является дискриминацией женщин.

Мэр Яир Мааян заявил, что муниципалитет со всей серьезностью относится к попытке новых владельцев торгового центра изменить его характер и исключить женщин из общественного пространства.

13 ноября стало известно, что единственный торговый центр Арада приобретен двумя представителями общины гурских хасидов за 40 миллионов шекелей. Новые владельцы Менахем Кейн и Симха Гринбаум сразу заявили, что намерены адаптировать свое приобретение для ортодоксальной аудитории.

Торговый центр был построен в 1996 году, он состоит из двух этажей общей площадью 12500 квадратных метров, а также парковки на 300 машиномест. Торговые площади занимают 8000 квадратных метров, из них 2100 квадратных метров приобрела торговая сеть "Шуферсаль", а остальные площади сдаются в аренду.

В Араде уже много лет продолжается конфликт между светскими и религиозными жителями. Светское население обвиняет общину гурских хасидов в попытке "харидизации" города, религиозные светских – в нетерпимости.