x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Кан": на закрытое заседание в Кнессете приглашен командующий Службой тыла

США
Иран
Кнессет
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 17 февраля 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 21:31
СМИ: Израиль готовится к возможному срыву переговоров США с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа

В то время как в Женеве завершился второй раунд переговоров между США и Ираном, а третий начнется не раньше чем через две недели, в Израиле начали готовиться к тому, что дипломатические усилия могут не принести результата. Об этом сообщают израильские СМИ.

Телеканал "Кешет-12" передал, что США дали понять Израилю, что переговоры практически зашли в тупик, крайне сложно будет продвинуться на них дальше, поскольку иранцы не согласятся с требованиями Трампа. В Израиле убеждены, что Трамп готов к военным действиям против Тегерана, но прежде он должен продемонстрировать, что дипломатические усилия себя исчерпали.

Это означает, что Израиль должен быть готов к любому развитию событий, в том числе, к тому, что Иран может напасть первым.

По информации "Кешет-12", в Иерусалиме считают, что США примерно через неделю завершат стягивание своих сил в регион.

По информации новостной службы "Кан", в рамках подготовки к возможному военному столкновению с Ираном в среду, 18 февраля, в Кнессете состоится закрытое заседание, на которое приглашен командующий Службой тыла Шай Клепер. Генерал-майор Клепер представит членам парламентского комитета по иностранным делам и обороне информацию, касающуюся вопросов безопасности, в том числе о готовности израильского тыла к ракетным обстрелам и атакам беспилотников.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Дата нового раунда переговоров не назначена, но США ждут предложений Тегерана в ближайшие две недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2026

Если переговоры сорвутся: как устроена ПВО и вся оборона Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Завершился второй раунд переговоров между Ираном и США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 февраля 2026

Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива