"Кан": на закрытое заседание в Кнессете приглашен командующий Службой тыла

В то время как в Женеве завершился второй раунд переговоров между США и Ираном, а третий начнется не раньше чем через две недели, в Израиле начали готовиться к тому, что дипломатические усилия могут не принести результата. Об этом сообщают израильские СМИ.

Телеканал "Кешет-12" передал, что США дали понять Израилю, что переговоры практически зашли в тупик, крайне сложно будет продвинуться на них дальше, поскольку иранцы не согласятся с требованиями Трампа. В Израиле убеждены, что Трамп готов к военным действиям против Тегерана, но прежде он должен продемонстрировать, что дипломатические усилия себя исчерпали.

Это означает, что Израиль должен быть готов к любому развитию событий, в том числе, к тому, что Иран может напасть первым.

По информации "Кешет-12", в Иерусалиме считают, что США примерно через неделю завершат стягивание своих сил в регион.

По информации новостной службы "Кан", в рамках подготовки к возможному военному столкновению с Ираном в среду, 18 февраля, в Кнессете состоится закрытое заседание, на которое приглашен командующий Службой тыла Шай Клепер. Генерал-майор Клепер представит членам парламентского комитета по иностранным делам и обороне информацию, касающуюся вопросов безопасности, в том числе о готовности израильского тыла к ракетным обстрелам и атакам беспилотников.