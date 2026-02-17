Голан против Лапида: "Тот, кто в отчаянии, пусть приходит к нас и получит надежду"

Глава партии "Демократим" Яир Голан вновь призвал к объединению трех партий на левом фланге. 17 февраля он повторил свой призыв к объединению с партиями "Еш Атид" и "Яшар".

Как пишет Walla, в окружении Голана убеждены, что такое объединение принесет совместному списку 31-33 мандата.

"Самое правильное, что сейчас мы можем и должны сделать, то чего ждет от нас демократическая общественность – это подняться над своим эго и объединиться вокруг партии "Демократим"", - заявил Голан.

Он сделал это заявление на следующий день после того, как Яир Лапид заявил накануне на заседании фракции "Еш Атид", что он не уверен в победе на выборах. "Опросы и исследования дают очень тревожную картину", - заявил глава оппозиции.

Голан заявил, что объединение партий "это единственный и правильный ответ на опасения, которые высказывает Лапид. Тот, кто в отчаянии приглашается присоединиться к нам и получить надежду", - заявил Голан.

Лапид, в свою очередь, назвал эти призывы Голана самым большим подарком для Нетаниягу. "И ты, и я знаем, что я не говорил, что мы потерпим поражение, наоборот, я говорил о том, как добиться победы ", - заявил глава оппозиции.

Ранее Лапид категорически отвергал возможность объединения с "Демократим". По мнению Лапида, нет основы для объединения, так как "Еш Атид" является центристской партией, а "Демократим" – левой. "Такое объединение не только не прибавит голосов, но и отберет их", - несколько раз заявлял Лапид.