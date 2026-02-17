x
Экономика

Турция ввела новую санкцию против Израиля, рискуя поссориться с Евросоюзом

Импорт и экспорт
Турция
Европейский Союз
Санкции
время публикации: 17 февраля 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 21:04
AP Photo/Burhan Ozbilici

Власти Турции продолжают ужесточать торговые санкции против Израиля, объявив о прекращении выдачи сертификатов EUR-MED для турецких товаров, идущих в Израиль транзитом через страны Европейского союза.

Сертификаты EUR-MED предназначены для упрощения торговли между Европейским союзом и его средиземноморскими торговыми партнерами, включая Израиль и Турцию.

После запрета на прямую поставку турецких товаров в Израиль импортеры использовали эти сертификаты как инструмент обхода запрета.

Отказ Турции от выдачи сертификатов существенно удорожит поставку турецких товаров в Израиль через страны ЕС – теперь придётся платить полные таможенные пошлины. Вместе с тем Анкара рискует осложнить отношения с Европейским союзом, поскольку выдача сертификатов регулируется мультилатеральным соглашением, стороной которого является ЕС.

