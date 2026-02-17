Сюрприз Лиги чемпионов. "Галатасарай" разгромил "Ювентус"

В первом матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов "Галатасарай" разгромил "Ювентус" 5:2.

Первый тайм выиграли туринцы 2:1. Оба мяча в ворота хозяев забил Теун Коопмейнерс.

А после перерыва на поле царила турецкая команда.

У "Галатасарая" колоссальное преимущество (62% владения мячом, 23:7 по ударам, 9:3 по точным ударам).

Два мяча в ворота туринцев забил арендованный у "Наполи" Ноа Лэнг.