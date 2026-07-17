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Израиль

Баарав-Миара уведомила министров об особых ограничениях переходного правительства

Кнессет
Правительство
Юрсоветник правительства
Выборы 2026
время публикации: 17 июля 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 11:49
Баарав-Миара уведомила министров об особых ограничениях переходного правительства
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила секретарю правительства Йоси Фуксу письмо с уведомлением, что после утверждения закона о роспуске Кнессета правительство перешло в статус переходного, и на его работу налагаются особые ограничения.

Как сообщает в пятницу 17 июля "А-Йом", юрсоветница подчеркивает, что в соответствии с практикой БАГАЦа переходное правительство обязано проявлять "сдержанность и умеренность" при принятии решений, если они не продиктованы срочной необходимостью.

По словам юрсоветницы правительства, в период избирательной кампании возрастает риск того, что "узкопартийные интересы будут поставлены выше общественных", а также риск создания "свершившихся фактов", которые могут ограничить свободу действий будущего правительства.

В связи с этим Баарав-Миара распорядилась, чтобы перед принятием решений по вопросам, выходящим за рамки текущего управления, министры предварительно консультировались с юридическими советниками своих ведомств. В ближайшие дни она пообещала направить министерствам подробные инструкции, регулирующие деятельность правительства в период выборов. Они будут касаться решений правительства, подзаконных актов, назначений, государственной поддержки и международных соглашений.

Кроме того, Баарав-Миара потребовала, чтобы к каждому проекту решения, выносимому на заседания правительства или министерских комиссий, прилагалось юридическое заключение с оценкой ограничений, действующих в период работы переходного правительства.

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