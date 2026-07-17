СМИ. Финал чемпионата мира могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:45
Американские СМИ сообщают, что финал чемпионата мира может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде.
Дым от пожаров добрался до Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, в котором и должен пройти финал чемпионата мира.
Финал чемпионата мира должен состояться в Ист-Ратерфорде 19 июля.
ФИФА пока никаких официальных заявлений по этому поводу не делала.
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