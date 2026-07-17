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Спорт

СМИ. Финал чемпионата мира могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:45
СМИ. Финал чемпионата мира могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде
AP Photo/Matt Slocum

Американские СМИ сообщают, что финал чемпионата мира может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде.

Дым от пожаров добрался до Нью-Йорка и штата Нью-Джерси, в котором и должен пройти финал чемпионата мира.

Финал чемпионата мира должен состояться в Ист-Ратерфорде 19 июля.

ФИФА пока никаких официальных заявлений по этому поводу не делала.

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