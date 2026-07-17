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Израиль

Десятимесячный малыш обварился кипятком в Маале-Адумим

Мада
Несчастные случаи
Дети
время публикации: 17 июля 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 14:37
Десятимесячный малыш обварился кипятком в Маале-Адумим
Yonatan Sindel/Flash90

Десятимесячный младенец обварился кипящей водой в Маале-Адумим. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 13:17.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали малышу неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в состоянии средней степени тяжести с ожогами верхней части тела.

Израиль
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