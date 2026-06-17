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Израиль

МИД Израиля отчитал посла Беларуси за антисемитские высказывания Лукашенко

Беларусь
Александр Лукашенко
Антисемитизм
время публикации: 17 июня 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 15:42
МИД Израиля отчитал посла Беларуси за антисемитские высказывания Лукашенко
Посольство Республики Беларусь в Израиле

По распоряжению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара генеральный директор МИД Эден Бар-Таль вызвал "на ковер" посла Беларуси в Израиле Юрия Ярошевича

Вызов связан с недавними антисемитскими и антиизраильскими высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко.

Генеральный директор дал ясно понять послу, что скандальные антисемитские заявления президента Белоруссии, обвинившего "еврейское лобби" и осквернившего память Холокоста, выдвинув ложные обвинения в адрес действий ЦАХАЛа против терроризма, являются гнусными и неприемлемыми.

Он подчеркнул, что Израиль категорически отвергает сравнение ужасов Холокоста, произошедшего в том числе на белорусской земле, со справедливой борьбой Израиля против джихадистского террора.

Кроме того, генеральный директор МИД подчеркнул, что Израиль решительно осуждает мерзкие антисемитские конспирологические измышления о "еврейском лобби", и заявил, что подобный язык должен уйти в прошлое.

Израиль
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