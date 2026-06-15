"Какой Холокост?!": Лукашенко призвал Израиль "подумать о своем дальнейшем существовании"

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал Израиль в интервью телеканалу "Аль-Арабия", заявив, что после войны в Газе израильским властям следует "взять голову в руки" и задуматься о будущем страны.

Расшифровка интервью Лукашенко была опубликована 15 июня государственным агентством БЕЛТА. В нем белорусский лидер говорил о войне между Израилем и Ираном, роли США на Ближнем Востоке, ударах по Ливану и ситуации в Газе.

Самые резкие заявления Лукашенко сделал, комментируя действия Израиля в секторе Газы. Он заявил, что в мире стали иначе смотреть на израильские обращения к памяти о Холокосте после гибели большого числа мирных жителей в Газе.

"Какой Холокост?!" – сказал Лукашенко, добавив, что в Газе "все стерли с лица земли". Он также резко отозвался об идее строительства курорта на месте разрушенных районов, назвав это строительством "на костях людей".

После этого Лукашенко заявил, что Израилю нужно "подумать о своем дальнейшем существовании", добавив, что в противном случае стране "не поможет и ядерное оружие".

Говоря о войне с Ираном, Лукашенко утверждал, что это прежде всего конфликт между Израилем и Ираном, в который США, по его словам, оказались втянуты из-за политики отдельных американских руководителей. Он также заявил, что Израиль, по его мнению, полностью зависит от позиции Вашингтона.

Отдельно Лукашенко прокомментировал сообщения о напряженности между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу из-за ударов по Ливану. По словам Лукашенко, реакция Трампа показала, что США способны влиять на Израиль.

Белорусский лидер также заявил, что Израиль и США, атаковавшие Иран, должны подумать о компенсации ущерба Тегерану. По его словам, военного решения конфликтов на Ближнем Востоке нет, и все спорные вопросы должны решаться за столом переговоров.

Лукашенко также выступил за всеобщее ядерное разоружение, заявив, что это должно касаться всех ядерных держав и стран, обладающих ядерным оружием, включая, по его словам, Израиль.