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Израиль

Приближенные министра Коэна: "Он все делал по правилам, справедливость восторжествует"

Полиция
Правительство
МИД
время публикации: 17 июня 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 13:31
Приближенные министра Коэна: "Он все делал по правилам, справедливость восторжествует"
Avshalom Sassoni/Flash90

Приближенные министра энергетики Эли Коэна прокомментировали заявление полиции о том, что есть улики, позволяющие предъявить ему обвинение по делу о дипломатических паспортах.

"Министр убежден, что справедливость восторжествует. Как всегда так и в этом случае, Эли Коэн действовал в полном соответствии с правилами. Министр убежден, что прокуратура придет к выводу о том, что нет оснований для предъявления ему обвинений".

\Как сообщалось ранее, Подразделение по борьбе с мошенничеством в составе "ЛАХАВ-433" завершило расследование в отношении бывшего министра иностранных дел, депутата Кнессета Эли Коэна, а также ряда сотрудников министерства по подозрению в правонарушениях, связанных с соблюдением норм государственной службы.

Напомним, речь идет о так называемом деле дипломатических паспортов: полиция расследовала случаи получения дипломатических паспортов активистами "Ликуда" и сыном главы правительства Яиром Нетаниягу – которые не имели права на такие виды документов.

Расследование было начато в январе 2024 года с разрешения юридического советника правительства. Эли Коэн и другие высокопоставленные сотрудники министерства подозревались в злоупотреблении доверием при выдаче дипломатических паспортов различным лицам по соображениям, не связанным со служебной необходимостью.

В ходе расследования были допрошены десятки причастных лиц, изъято большое количество документов. Следствие велось при сопровождении прокуратуры по налоговым и экономическим преступлениям.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2026

В "ЛАХАВ-433" завершили расследование против Эли Коэна по делу о дипломатических паспортах