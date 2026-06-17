В "ЛАХАВ-433" завершили расследование против Эли Коэна по делу о дипломатических паспортах
Подразделение по борьбе с мошенничеством в составе "ЛАХАВ-433" завершило расследование в отношении бывшего министра иностранных дел, депутата Кнессета Эли Коэна, а также ряда сотрудников министерства по подозрению в правонарушениях, связанных с соблюдением норм государственной службы.
Напомним, речь идет о так называемом деле дипломатических паспортов: полиция расследовала случаи получения дипломатических паспортов активистами "Ликуда" и сыном главы правительства Яиром Нетаниягу – которые не имели права на такие виды документов.
Расследование было начато в январе 2024 года с разрешения юридического советника правительства. Эли Коэн и другие высокопоставленные сотрудники министерства подозревались в злоупотреблении доверием при выдаче дипломатических паспортов различным лицам по соображениям, не связанным со служебной необходимостью.
В ходе расследования были допрошены десятки причастных лиц, изъято большое количество документов. Следствие велось при сопровождении прокуратуры по налоговым и экономическим преступлениям.
После завершения расследования материалы поданы в прокуратуру для изучения и принятия решения о вынесении обвинительных заключений.
Отметим, что дипломатические паспорта выдаются должностным лицам для облегчения прохождения через паспортный контроль и досмотр в аэропортах. Право на получение такого паспорта имеют послы, министры, депутаты Кнессета, некоторые высокопоставленные чиновники, иногда – супруги и несовершеннолетние дети. В некоторых странах обладателю дипломатического паспорта предоставляется дипломатический иммунитет.
Критерии для выдачи дипломатических паспортов определяет министерство иностранных дел на основании действующего законодательства. В частности, право на дипломатический паспорт имеют:
Президенты Израиля, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);
Премьер-министры Израиля, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);
Спикеры Кнессета, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);
Президенты БАГАЦа, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);
Министры правительства, их супруги и дети до 18-летнего возраста;
Судьи БАГАЦа, их супруги и дети до 18-летнего возраста;
Председатели Всеизраильского суда по трудовым спорам, их супруги и дети до 18-летнего возраста;
Председатель Шариатского апелляционного суда, председатель друзского апелляционного суда;
Главные раввины Израиля, их супруги и дети до 18-летнего возраста;
Государственные контролеры и их супруги;
Управляющие банком Израиля и их супруги;
Генеральный инспектор полиции Израиля и его супруга;
Глава Службы тюрем и его супруга;
Глава Пожарной службы и его супруга;
Юридические советники правительства и их супруги;
Председатель Еврейского агентства "Сохнут" и его супруга".