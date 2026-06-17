В "ЛАХАВ-433" завершили расследование против Эли Коэна по делу о дипломатических паспортах

Подразделение по борьбе с мошенничеством в составе "ЛАХАВ-433" завершило расследование в отношении бывшего министра иностранных дел, депутата Кнессета Эли Коэна, а также ряда сотрудников министерства по подозрению в правонарушениях, связанных с соблюдением норм государственной службы.

Напомним, речь идет о так называемом деле дипломатических паспортов: полиция расследовала случаи получения дипломатических паспортов активистами "Ликуда" и сыном главы правительства Яиром Нетаниягу – которые не имели права на такие виды документов.

Расследование было начато в январе 2024 года с разрешения юридического советника правительства. Эли Коэн и другие высокопоставленные сотрудники министерства подозревались в злоупотреблении доверием при выдаче дипломатических паспортов различным лицам по соображениям, не связанным со служебной необходимостью.

В ходе расследования были допрошены десятки причастных лиц, изъято большое количество документов. Следствие велось при сопровождении прокуратуры по налоговым и экономическим преступлениям.

После завершения расследования материалы поданы в прокуратуру для изучения и принятия решения о вынесении обвинительных заключений.

Отметим, что дипломатические паспорта выдаются должностным лицам для облегчения прохождения через паспортный контроль и досмотр в аэропортах. Право на получение такого паспорта имеют послы, министры, депутаты Кнессета, некоторые высокопоставленные чиновники, иногда – супруги и несовершеннолетние дети. В некоторых странах обладателю дипломатического паспорта предоставляется дипломатический иммунитет.

Критерии для выдачи дипломатических паспортов определяет министерство иностранных дел на основании действующего законодательства. В частности, право на дипломатический паспорт имеют:

Президенты Израиля, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Премьер-министры Израиля, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Спикеры Кнессета, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Президенты БАГАЦа, их супруги, дети до 18-летнего возраста, их вдовы (вдовцы);

Министры правительства, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Судьи БАГАЦа, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Председатели Всеизраильского суда по трудовым спорам, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Председатель Шариатского апелляционного суда, председатель друзского апелляционного суда;

Главные раввины Израиля, их супруги и дети до 18-летнего возраста;

Государственные контролеры и их супруги;

Управляющие банком Израиля и их супруги;

Генеральный инспектор полиции Израиля и его супруга;

Глава Службы тюрем и его супруга;

Глава Пожарной службы и его супруга;

Юридические советники правительства и их супруги;

Председатель Еврейского агентства "Сохнут" и его супруга".