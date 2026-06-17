Полиция задержала пятерых участников беспорядков и открыла 4-е шоссе для движения

Полиция сообщила о возобновлении движения транспорта по 4-му шоссе после разгона несанкционированной акции протеста, проходившей в районе Бней-Брака.

Находившийся на месте офицер полиции объявил акцию протеста незаконной и призвал ее участников разойтись. Несмотря на попытки урегулировать ситуацию путем переговоров, участники акции продолжили собираться на проезжей части, блокировали полосы движения, останавливали автомобили и создавали значительные транспортные заторы.

Некоторые участники акции протеста ложились под автомобили, пытаясь помешать их движению и воспрепятствовать открытию трассы для проезда.

После этого полиция применила средства для разгона демонстраций с целью освобождения проезжей части. В ходе операции были задержаны пять человек.