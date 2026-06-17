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Израиль

Полиция задержала пятерых участников беспорядков и открыла 4-е шоссе для движения

Харедим
Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 17 июня 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 10:24
Полиция задержала пятерых участников беспорядков и открыла 4-е шоссе для движения
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция сообщила о возобновлении движения транспорта по 4-му шоссе после разгона несанкционированной акции протеста, проходившей в районе Бней-Брака.

Находившийся на месте офицер полиции объявил акцию протеста незаконной и призвал ее участников разойтись. Несмотря на попытки урегулировать ситуацию путем переговоров, участники акции продолжили собираться на проезжей части, блокировали полосы движения, останавливали автомобили и создавали значительные транспортные заторы.

Некоторые участники акции протеста ложились под автомобили, пытаясь помешать их движению и воспрепятствовать открытию трассы для проезда.

После этого полиция применила средства для разгона демонстраций с целью освобождения проезжей части. В ходе операции были задержаны пять человек.

Израиль
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