Израильтянин признан виновным в непредумышленном убийстве палестинской арабки

Окружной суд в Лоде признал виновным израильтянина в непредумышленном убийстве Аиши А-Раби, 43-летгней палестинской арабки, жительницы деревни Бидия в Самарии.

Преступление было совершено в 2018 году, когда виновный был несовершеннолетним. Именно поэтому его имя до сих пор не опубликовано.

Вердикт был вынесен большинством в два голоса против одного. Судья, оставшаяся в меньшинстве, полагала, что следует оправдать обвиняемого за недостаточностью улик.

Обвиняемый признан виновным в непредумышленном убийстве в ходе террористического акта. Он заявил, что намерен подать апелляцию в Верховный суд. Из прокуратуры передали, что преступник направлен в социальную службу для получения заключения, которое будет принято во внимание при обсуждении вопроса о наказании.

В обвинительном заключении, которое было представлено в суд в 2019 году, говорилось, что обвиняемый бросил каменный блок весом в два килограмма в автомобиль, в котором ехала Аиша А-Раби с мужем и девятилетней дочкой. Преступник был опознан благодаря анализу ДНК.