MLS. Месси забил 906-й гол. "Интер Майами" проиграл, выигрывая 3:0
время публикации: 03 мая 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 11:52
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" проиграл "Орландо Сити" 3:4.
На 39-й минуте хозяева вели в счете 3:0.
Голы забили Ян Фрай, Теласко Сеговия и Лионель Месси (это его 906-й гол в карьере).
На 39-й минуте аргентинец Мартин Охеда сократил отставание 3:1.
Во втором тайме он забил еще два гола.
На треьей минуте компенсированного времен победный гол забил Тайрез Спайсер. Охеда сделал голевую передачу.
