MLS. Месси забил 906-й гол. "Интер Майами" проиграл, выигрывая 3:0

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" проиграл "Орландо Сити" 3:4.

На 39-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

Голы забили Ян Фрай, Теласко Сеговия и Лионель Месси (это его 906-й гол в карьере).

На 39-й минуте аргентинец Мартин Охеда сократил отставание 3:1.

Во втором тайме он забил еще два гола.

На треьей минуте компенсированного времен победный гол забил Тайрез Спайсер. Охеда сделал голевую передачу.