x
03 мая 2026
|
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 11:52
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

MLS. Месси забил 906-й гол. "Интер Майами" проиграл, выигрывая 3:0

Футбол
время публикации: 03 мая 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 11:52
MLS. Месси забил 906-й гол. "Интер Майами" проиграл, выигрывая 3:0
AP Photo/Chris Arjoon

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" проиграл "Орландо Сити" 3:4.

На 39-й минуте хозяева вели в счете 3:0.

Голы забили Ян Фрай, Теласко Сеговия и Лионель Месси (это его 906-й гол в карьере).

На 39-й минуте аргентинец Мартин Охеда сократил отставание 3:1.

Во втором тайме он забил еще два гола.

На треьей минуте компенсированного времен победный гол забил Тайрез Спайсер. Охеда сделал голевую передачу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026

Чемпионат Германии. "Шальке 04" вернулся в элиту
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026

Футбол. Израильтянин помог "Амедспору" выйти в турецкую Суперлигу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026

Юбилей Симеоне. Праздник молодости в Валенсии. "Барселона" близка к чемпионству
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2026

"Бейтар" победил "Маккаби" и лидирует. Результаты матчей чемпионата Израиля