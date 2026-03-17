ЦАХАЛ эвакуировал десятки хасидов, без согласования посетивших гробницу Йосефа в Шхеме
время публикации: 17 марта 2026 г., 09:50 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 09:54
Группа паломников из общины "Шуву баним" вошла во вторник утром на территорию гробницы Йосефа в Шхеме без предварительного согласования и вопреки указаниям служб безопасности.
Военнослужащие были вынуждены заниматься вывозом паломников из Шхема и обеспечением их безопасности. По возвращении они будут переданы полиции для дальнейшего разбирательства.
