В секторе Газы уничтожен командир оперативного штаба ХАМАСа

Военнослужащие ЦАХАЛа Южного военного округа в субботу ликвидировали Бахаа Баруда, командира оперативного штаба террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

На протяжении всей войны, и особенно в последнее время, Баруд занимался планированием и продвижением многочисленных террористических атак против действующих в секторе Газы израильских сил и против граждан Израиля.

Баруд представлял непосредственную угрозу для израильских военнослужащих и был ликвидирован в результате точечного авиаудара. Перед атакой были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточного вооружения и воздушное наблюдение.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что израильская армия продолжает действовать в соответствии с соглашением и будет принимать меры для устранения любой непосредственной угрозы.