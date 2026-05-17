Израиль

В секторе Газы уничтожен командир оперативного штаба ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 17 мая 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 16:36
В секторе Газы уничтожен командир оперативного штаба ХАМАСа
AP Photo/Leo Correa

Военнослужащие ЦАХАЛа Южного военного округа в субботу ликвидировали Бахаа Баруда, командира оперативного штаба террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

На протяжении всей войны, и особенно в последнее время, Баруд занимался планированием и продвижением многочисленных террористических атак против действующих в секторе Газы израильских сил и против граждан Израиля.

Баруд представлял непосредственную угрозу для израильских военнослужащих и был ликвидирован в результате точечного авиаудара. Перед атакой были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточного вооружения и воздушное наблюдение.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что израильская армия продолжает действовать в соответствии с соглашением и будет принимать меры для устранения любой непосредственной угрозы.

