Житель Гило хранил дома взрывчатку, угрожал взорвать ее и был арестован

Сотрудники полицейского участка Мория были вызваны в Гило в связи с сообщением о гражданине, который хранил у себя дома взрывчатые вещества и угрожал применить их.

Полицейские вместе с саперами провели обыск в квартире подозреваемого, и найденные предметы подтвердили подозрения.

Мужчина в возрасте около 30 лет был задержан для дальнейшего расследования, обыск продолжается с применением обученных собак, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных взрывчатых веществ.