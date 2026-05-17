Житель Гило хранил дома взрывчатку, угрожал взорвать ее и был арестован
время публикации: 17 мая 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 17:27
Сотрудники полицейского участка Мория были вызваны в Гило в связи с сообщением о гражданине, который хранил у себя дома взрывчатые вещества и угрожал применить их.
Полицейские вместе с саперами провели обыск в квартире подозреваемого, и найденные предметы подтвердили подозрения.
Мужчина в возрасте около 30 лет был задержан для дальнейшего расследования, обыск продолжается с применением обученных собак, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных взрывчатых веществ.
