x
17 мая 2026
|
последняя новость: 17:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 17:27
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Гило хранил дома взрывчатку, угрожал взорвать ее и был арестован

Полиция
Иерусалим
время публикации: 17 мая 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 17:27
Житель Гило хранил дома взрывчатку, угрожал взорвать ее и был арестован
Flash90. Фото: М.Шай

Сотрудники полицейского участка Мория были вызваны в Гило в связи с сообщением о гражданине, который хранил у себя дома взрывчатые вещества и угрожал применить их.

Полицейские вместе с саперами провели обыск в квартире подозреваемого, и найденные предметы подтвердили подозрения.

Мужчина в возрасте около 30 лет был задержан для дальнейшего расследования, обыск продолжается с применением обученных собак, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных взрывчатых веществ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 мая 2026

Накануне Дня Иерусалима задержан подозреваемый, хранивший взрывные устройства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 апреля 2026

Ами Гайдаров из Хайфы был готов стать террористом-смертником для иранской разведки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 августа 2025

Обвинен житель Джальджулии, при обыске в доме которого в результате взрыва были ранены полицейские