17 мая 2026
последняя новость: 19:11
Журналистка 12 канала ИТВ подала в полицию на "сталкера": 4 года обсессивных преследований

время публикации: 17 мая 2026 г., 18:11 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 18:11
Журналистка 12 канала ИТВ подала в полицию на "сталкера": 4 года обсессивных преследований
Репортер 12 канала ИТВ Иолан Коэн обратилась в полицию с заявлением о преследованиях со стороны "сталкера": по ее словам, мужчина вторгается в ее личное пространство на протяжении уже четырех лет, и недавно ситуация обострилась и стала опасной.

Как сообщает в воскресенье 17 мая "Сругим", житель севера Израиля в возрасте примерно 30 лет изначально отправлял Коэн многочисленные сообщения с признаниями в любви, затем ему удалось раздобыть адрес журналистки, и он начал отправлять ей домой букеты цветов и подарки, а также пытался связаться с членами ее семьи.

После того, как Иолан Коэн и ее близкие потребовали прекратить любые контакты, поведение "сталкера" стало гораздо более агрессивным: сообщения с признаниями сменились оскорблениями, угрозами и грубой бранью, которые преследователь постоянно отправлял журналистке на мобильный телефон, электронную почту и через социальные сети.

Из-за эскалации угроз и продолжающегося нарушения частной жизни Коэн решила обратиться в полицию, добиваясь задержания подозреваемого и начала юридических процедур против него.

