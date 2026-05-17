В Джиср аз-Зарке полицейские спасли собаку из горящего заброшенного здания
время публикации: 17 мая 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 15:10
Сотрудники полиции, действовавшие в Джиср аз-Зарке, спасли собаку из горящего заброшенного здания.
Во время проведения операции полицейские заметили сильный дым, поднимавшийся из здания, где начался пожар, и начали проверку, чтобы убедиться, что внутри нет людей. В ходе осмотра они обнаружили собаку, оказавшуюся заблокированной в горящем здании и находившуюся в опасности.
Сведения о дальнейшей судьбе этой собаки полиция не публикует.