Взрыв вечером в субботу в Израиле: испытания оборонной компании "Томер"

Сообщения о взрыве, который был слышен вечером в субботу, 16 мая, в районе Бейт-Шемеша, оказались связаны с плановым испытанием на предприятии государственной оборонной компании "Томер".

По сообщению "Мако", взрыв был контролируемым и проведен в соответствии с заранее утвержденным планом. Компания "Томер" производит ракетные двигатели различных типов, включая двигатели для израильских ракет и спутниковых носителей. Испытание, как сообщается, включало использование твердого топлива для двигателей ракет большой дальности.

Вечером 16 мая жители Хайфы и окрестностей также слышали взрыв. По этому поводу разъяснений не поступало.