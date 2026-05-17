Взрыв вечером в субботу в Израиле: испытания оборонной компании "Томер"
время публикации: 17 мая 2026 г., 05:48 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 05:56
Сообщения о взрыве, который был слышен вечером в субботу, 16 мая, в районе Бейт-Шемеша, оказались связаны с плановым испытанием на предприятии государственной оборонной компании "Томер".
По сообщению "Мако", взрыв был контролируемым и проведен в соответствии с заранее утвержденным планом. Компания "Томер" производит ракетные двигатели различных типов, включая двигатели для израильских ракет и спутниковых носителей. Испытание, как сообщается, включало использование твердого топлива для двигателей ракет большой дальности.
Вечером 16 мая жители Хайфы и окрестностей также слышали взрыв. По этому поводу разъяснений не поступало.