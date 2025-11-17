Ганц прокомментировал возможную оружейную сделку США и Саудовской Аравии

В понедельник, 17 ноября, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Скажите, можете ли вы представить, что коалиция позволила бы Герци А-Леви (экс-начальнику генштаба ЦАХАЛа) или Ронену Бару (экс-главе ШАБАКа) сформировать следственную комиссию? Также невозможно себе представить, что мы примем участие в создании комиссии. Я слышу разговоры о том, что кто-то в оппозиции готов на компромисс об участии политических механизмов при формировании комиссии. К нам никто не обращался, а если обратятся, то получат однозначно отрицательный ответ".

В связи с разговорами о возможной продаже американцами истребителей пятого поколения F-35 Саудовской Аравии Ганц сказал: "В 2020 году я пришел к соглашению с администрацией США о том, что, несмотря на продажу самолетов Эмиратам, за Израилем сохранится военное преимущество. То же самое должно произойти в контексте возможной нормализации с Саудовской Аравией".