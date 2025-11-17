Либерман: НДИ подаст законопроект о лишении права голоса всех заключенных в Израиле

В понедельник, 17 ноября, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "На исходе субботы мы видели группы хулиганов, нападающих на депутата Йоава Бен-Цура. Сегодня стало известно, что охрана приставлена к депутатам Гафни и Ашеру. Если бы эти хулиганы учили Тору с тем же усердием, с которым они беснуются, Храм был бы построен.

"Мы проверили – во многих странах нарушители закона лишены права голоса. Мы сделаем две вещи – отправим всех дезертиров в тюрьму, придется построить много тюрем. Второе: я попросил депутата Форера подать законопроект о лишении права голоса всех заключенных в Израиле", – сказал Либерман.

"По поводу резолюции СБ ООН, я уверен, что это решение согласовано между Трампом и Нетаниягу. Он понимает, что в нынешней коалиции у него нет шансов провести это решение, и он делает все через их голову. Это не только создание палестинского государства, это распродажа всех интересов Израиля", – заявил лидер НДИ.