Спецназ ЦАХАЛа в Самарии обнаружил мастерские по производству оружия

ЦАХАЛ сообщает, что накануне спецназ "Дувдеван" и инженерный спецназ "Яалом" при поддержке бригады "Шомрон" действовали в деревне Уриф, юго-западней Шхема, и обнаружили две мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ.

Были проведены обыски, изъяты оборудование и взрывчатые вещества, а также оружие.

О пострадавших в ходе этой операции не сообщается.