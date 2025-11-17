Спецназ ЦАХАЛа в Самарии обнаружил мастерские по производству оружия
ЦАХАЛ сообщает, что накануне спецназ "Дувдеван" и инженерный спецназ "Яалом" при поддержке бригады "Шомрон" действовали в деревне Уриф, юго-западней Шхема, и обнаружили две мастерские по производству оружия и взрывчатых веществ.
Были проведены обыски, изъяты оборудование и взрывчатые вещества, а также оружие.
О пострадавших в ходе этой операции не сообщается.