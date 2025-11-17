Голан: "Трамп не считается с Нетаниягу"

В понедельник, 17 ноября, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "В каденцию Нетаниягу начинается гонка атомных вооружений в регионе. Нетаниягу бросил солдат и заложников на произвол судьбы. Сейчас он бросает на произвол судьбы будущее и безопасность государства Израиль".

"Трамп не считается с Нетаниягу. Саудовская Аравия получит вооружения и технологии, которых ранее ни у кого в регионе не было. Сегодня это вооружение союзникам, но режимы меняются, интересы меняются. Нетаниягу идет на то, на что никто, ни один премьер-министр не согласился бы. Нетаниягу хочет только одного – безопасности для себя", – сказал Голан.

"Он просит амнистии для себя, не безопасности для граждан Израиля. Он всегда заботился только о себе. Он мог бы остановить продажу вооружения Саудовской Аравии, если бы согласился на принцип создания демилитаризованного палестинского государства. Но он боится Смотрича и Бен-Гвира и не говорит самых очевидных и напрашивающихся слов. Он не может и не должен оставаться на посту премьер-министра", – заявил лидер "Демократим".