Внимание, розыск: пропал 32-летний Йосеф Шмуэль из Бейт-Шемеша

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 32-летнего Йосефа Шмуэля, жителя Бейт-Шемеша. В последний раз его видели 16 ноября в 14:15 на улице Масада в Бейт-Шемеше. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 1.70, короткая стрижка, носит очки.

Описание одежды: джинсы и белая рубашка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 02-9902222.