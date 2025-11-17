Житель Холона допрошен в связи с угрозами в адрес журналистов 14-го телеканала

Полиция задержала для допроса жителя Холона по подозрению в угрозах в интернете в адрес журналистов. Расследование началось около месяца назад после получения жалобы о том, что на сайте 14-го телеканала в комментариях были опубликованы угрозы в адрес трех журналистов.

Имя задержанного не называется. Ему около 20 лет. Известно, что подозреваемого задержали 16 ноября после того, как он вернулся в Израиль из-за границы.

В полиции подчеркнули, что вопреки сообщениям в СМИ, в ходе следствия не подтвердилось подозрение об установке какого-либо устройства слежения за кем-либо из журналистов, речь идет исключительно о высказываниях и угрозах в сети.

По завершении допроса задержанный был отпущен под домашний арест с запретом контактировать с фигурантами дела и въезжать в город Модиин.