Яир Лапид: "Я не стану участником обмана и замалчивания"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 17 ноября, на заседании фракции заявил: "Я хочу сказать это просто и ясно: у меня нет никакого намерения сотрудничать с какой-либо комиссией по расследованию, которую создаст это правительство. Я не стану участником обмана и замалчивания, единственная цель которых – позволить Нетаниягу уйти от ответственности за бойню 7 октября".

"Поскольку очевидно, что Нетаниягу пытается сорвать создание настоящей комиссии, я заранее заявляю: партия "Еш Атид" поставит условие всем своим партнёрам по следующему правительству – создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября и всего, что к ним привело. Мы сделаем это уже в первый месяц после формирования правительства. Правительство 7 октября и премьер-министр 7 октября – это не те, кто должен расследовать, это те, кого нужно расследовать. То, что они предложили вчера, означает, что они собираются расследовать сами себя.

Это всё равно что вор вломился бы к вам домой, его поймали с поличным, а он говорит полицейским: "Не нужно доставлять меня в суд, я сам проведу расследование. Принесите мне улики против меня, приведите свидетелей, которые видели, как я крал, и я сам решу, виновен я или нет". Как вы думаете, какой будет его приговор? Виновен или невиновен? Речь идёт не о двух типах комиссий по расследованию – это либо государственная комиссия, либо замалчивание. Либо раскрыть правду, либо похоронить её. Либо извлечь уроки из произошедшего, чтобы это больше никогда не повторилось, либо игнорировать факты и ослаблять безопасность государства. Государственная комиссия по расследованию – это необходимое условие для восстановления системы безопасности и ЦАХАЛа. Это необходимое условие для возвращения общественного доверия к израильскому руководству. Это наш долг перед семьями убитых. Единственная причина, по которой Нетаниягу не хочет такой комиссии, заключается в том, что он не сможет контролировать её. Он не хочет, чтобы она действовала честно и добросовестно, чтобы докопаться до истины. Именно этого он и боится. Нетаниягу знает правду: он был премьер-министром 7 октября. Он игнорировал все предупреждения. Он финансировал и вооружал ХАМАС. Во время его каденции границы были открыты и без охраны, когда террористы пришли убивать граждан Израиля. Тот, кто боится правды, недостоин руководить страной. Тот, кто боится правды, тем более не может создавать фиктивную правительственную комиссию, единственная цель которой – оправдать его самого", – заявил Лапид.