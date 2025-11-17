x
Израиль

Бен-Гвир предложил Нетаниягу посадить главу ПА в тюрьму

Оцма Иегудит
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 17 ноября 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 15:14
Бен-Гвир предложил Нетаниягу посадить главу ПА в тюрьму
Olivier Fitoussi/Flash90

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир в понедельник, 17 ноября, на заседании фракции заявил: "Вновь на повестке дня разговоры о создании Палестинского государства. Нельзя, чтобы у этого выдуманного народа было государство. Они платят зарплаты террористам. Я обращаюсь к нашему дорогому премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ты должен объявить, что у Абу Мазена (главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса) нет иммунитета. Если они продолжат путь к созданию этого выдуманного народа, необходимо начать точечные ликвидации лидеров автономии. Необходимо в этом случае задержать Абу Мазена. В тюрьме "Кциот" есть готовая камера. Пусть задержит Абу Мазена. Я займусь им".

"Я считаю, что разрушение форпоста в Гуш-Эционе – это грубая ошибка Бецалеля Смотрича. Нет места насилию в отношении магавников, полицейских. Нет места насилию в отношении "молодежи холмов". Но разрушение форпоста – грубая ошибка министра в министерстве обороны Смотрича", – заявил Бен-Гвир.

