"Битуах Леуми" требует от футболистов премьер-лиги вернуть полученные обманом пособия

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") открыл заново личные дела 49 израильских футболистов, которые обманным путем получили пособия по инвалидности на общую сумму в миллионы шекелей.

Все 49 спортсменов пройдут повторную медицинскую комиссию, и присвоенные им статусы инвалидности будут отменены. "Битуах Леуми" подчеркивает, что все, кто будет признан получившим пособия незаконно, будут обязаны вернуть деньги в государственную казну.

Напомним, несколько месяцев назад появилась информация

о многомиллионном мошенничестве в израильском футболе: в масштабной и длительной афере оказались замешаны, помимо самих спортсменов, адвокат и врач-специалист. По данным расследования, около 50 футболистов, включая игроков премьер-лиги, предоставили фиктивные данные для получения инвалидности.

Футболистам были предъявлены фрагменты их переписки, демонстрирующие осведомленность игроков в том, что речь идет о мошеннической схеме. Адвокат писал одному из игроков – "Если не ультраортодоксы и не арабы, то мы обрушим "Битуах Леуми", еще одна цитата адвоката – "Пока у него не будет трех домов, купленных на деньги от "Битуах Леуми", я не остановлюсь".

К афере оказались также футбольные судьи и руководители футбольных клубов: главы клубов "Хапоэль – Беэр-Шева", "Бейтар – Иерусалим" и "Хапоэль – Хайфа" были допрошены после того, как выяснилось, что деньги от "Битуах Леуми" переводились напрямую клубам. Некоторые участники мошеннической схемы признались в совершении правонарушений.