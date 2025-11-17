"Новые левые": кто они? Гражданские инициативы русскоязычных репатриантов

После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в феврале 2022 года в Израиль из стран бывшего СССР приехало множество молодых людей, интересующихся политикой: активистов, правозащитников, просто – небезразличных. По моим наблюдениям, самые заметные и громкие из них – левые и даже ультралевые. Они работают в израильских НКО, создают свои проекты и медиа.

Задачи таких проектов почти всегда совпадают: просвещение, агитация, интеграция русскоязычных новичков в ивритоязычную среду со схожими взглядами и попытка изменить привычный правый дискурс в русскоязычном медиапространстве в сторону левого.

Познакомившись с ними и посетив несколько мероприятий, я задалась вопросами: кто эти люди, чего они хотят и кто их финансирует?

Публикацию подготовила Мария Волох.

"Исраэль Шелану"

Некоммерческая организация "Исраэль Шелану" – пожалуй, самая заметная для интересующегося политикой нового репатрианта. В какой-то мере, я бы назвала ее "родителем" новых левых русскоязычных проектов.

Вскоре после моего переезда в Израиль сотрудник "Исраэль Шелану" политолог Сева Бедерсон, репатриировавшийся из России в 2022 году, написал мне в Instagram и предложил посетить одно из мероприятий.

Первая очная встреча, на которой я побывала, посвящалась законопроекту депутата от "Ликуда" Ариэля Калнера, который предлагает ввести 80% налог на пожертвования от иностранных государств для израильских НКО и ограничить их право обращаться в суд. В "Исраэль Шелану" законопроект окрестили "законом об иноагентах". На встрече в Тель-Авиве новые репатрианты делились российским опытом с местными ивритоязычными активистами.

""Исраэль Шелану" – это объединение русскоязычных израильтян из разных поколений и волн репатриации. Мы придерживаемся ценностей демократии, гражданских прав и свобод, равенства, разнообразия и мира. Мы занимаемся поддержкой русскоговорящих репатриантов и помощью в их интеграции в израильского гражданское общество. ​[...] Нас всех объединяет одно – стремление не утратить еще одну родину и активно участвовать в защите демократии и либеральных ценностей Израиля", – говорится на сайте организации.

Основательница и директор организации – Вика Идзинская репатриировалась в 1992 году из украинской Полтавы, окончила школу с отличными оценками, служила в армии.

"Внешне все выглядело прекрасно, но внутри я чувствовала, что что-то не в порядке. В обществе ощущалась нетерпимость к моей культуре, в школе я чувствовала себя чужой, а в армии окончательно поняла, что система не работает так, как нам обещали. Меня, отличницу с полным аттестатом, направили служить на базу Пограничных Войск под Рамаллой – единственную девушку с полным средним образованием на базе", – рассказывает Вика.

В 28 лет, когда ее семья закрыла ипотеку, Вика оставила хайтек и занялась социологическими исследованиями.

"Наконец я увидела полную картину. Я исследовала отношения между русскоязычными и восточными евреями в израильской периферии, особенно среди "поколения 1.5" – тех, кто репатриировался в возрасте 5-12 лет, кто говорит с акцентом на двух языках, но принадлежит сразу к двум культурам. Вскрылась болезненная картина неравенства, стереотипов и отсутствия общественного диалога о травмах абсорбции. Я была поражена, насколько мало этот вопрос изучался до того момента и какой общественный интерес вызвало это исследование", – вспоминает собеседница.

Так вместе с друзьями она основала движение "Поколение 1.5", к которому присоединились блогеры и общественные деятели. "Вместе мы вывели тему "русской алии" 90-х в центр общественной дискуссии, – говорит Вика – Через несколько лет мы закрыли движение, потому что быть "русским" в периферии больше не считалось стигмой, а израильские СМИ начали говорить о нашей алие сложнее и глубже".

Вика основала "Исраэль Шелану" в 2023 году. "На фоне угрозы для израильской демократии со стороны "судебного переворота" и крайне правого правительства", как указывается на сайте. Ей было важно создать связь между израильским демократическим движением и новыми репатриантами, приехавшими в поисках демократии.

Организация регулярно проводит открытые встречи и образовательные курсы совместно с "Темой" (общественный проект, который продвигает участие разных слоев израильского общества в диалоге о будущем отношений между Израилем и его соседями), "Женевской инициативой" (группа израильских политиков левой направленности, проводивших переговоры с политиками Палестинской автономии) и "Эрец ле-Кулам" (движение, выступающее за решение территориального спора по принципам федерации или конфедерации). Также организует обсуждения с исследователями из Израильского института демократии, помогает активистам с финансированием собственных проектов и налаживанием связей: знакомят с лидерами из разных частей израильского общества (от религиозно-национальной до арабской), помогают находить волонтерские проекты, связанные с восстановлением после 7 октября.

Сейчас в "Исраэль Шелану" работают восемь человек – поровну представителей постсоветской и новой алии. С момента основания в программах, лекциях и семинарах приняли участие более 3000 человек – репатрианты разных волн, студенты, журналисты и активисты.

"Через наши тренинги и образовательные программы прошли более 160 активистов, многие из которых продолжают общественную деятельность и создают собственные инициативы. Для нас важно не просто количество участников, а то, что вокруг проекта формируется живое сообщество, где люди находят единомышленников, учатся, начинают совместные дела и влияют на общественную повестку", – говорит Вика.

По ее словам, "Исраэль Шелану" никак не связан с неизраильскими политическими партиями или проектами. "Мне жаль, что этот вопрос вообще возник на фоне манипуляций правительства", – добавляет основательница проекта.

Согласно финансовому отчету за 2024 год, "Исраэль Шелану" получил 186333 ₪. Источники финансирования в отчете не указаны.

"Причина, по которой в отчетах не указаны доноры, проста: по израильскому законодательству требуется указывать только тех, чьи взносы составляют более 20% годового бюджета – у нас таких нет. Наш бюджет формируется из частных пожертвований, собственных доходов и нескольких фондов, каждый из которых вносит небольшую часть", – объясняет Вика.

По ее словам, все доноры находятся в Израиле и не вмешиваются в работу организации.

"Точка встречи"

Я узнала о "Точке встречи" от героя своего интервью транс-активиста Яна Дворкина и посетила два их мероприятия. Первое – интерактивный семинар с русскоязычной сотрудницей НКО, на котором рассчитывали вероятность разрешения арабо-израильского конфликта и предлагали создать на месте Израиля некое новое "государство для двух народов". Адрес встречи был засекречен, его рассылали всем участникам в индивидуальном порядке после прохождения верификации. В небольшой комнате в офисном здании в Тель-Авиве участников было немного. Второе мероприятие – поездка в Хеврон с левой правозащитной организацией "Шоврим штика", созданной ветеранами ЦАХАЛа.

"Точка встречи" – это низовая инициатива, появившаяся в мае 2025 года. Основательницы – Женя Данилова и Маша Бунина познакомились на встрече активистов в Тель-Авиве. Обе переехали в Израиль в 2022 году и в разное время проходили курс "Исраэль Шелану" и "Женевской инициативы".

По словам активисток, "Точка встречи" вовлекает русскоязычных израильтян в движение за мир и социальную справедливость и делает их более заметной группой в израильском обществе. Маша и Женя проводят бесплатные лекции и воркшопы, организуют экскурсии вместе с израильскими и палестинскими проектами и переводят их на русский язык, а также рассказывают новым репатриантам о существующих проектах и побуждают израильские инициативы развивать инфраструктуру на русском языке.

Женя последние восемь лет в России работала поваром, шеф-поваром и открывала ресторанные проекты. Участвовала в акциях протеста начиная с 2011 года. После переезда в Израиль стала работать в НКО, которое помогает детям, и в "Исраэль Шелану".

Маша последние шесть лет занимается социальными исследованиями, с 2022 года – в центре имени Ханны Арендт. Среди их наиболее крупных проектов – исследования для российских оппозиционных правозащитных проектов "Команда против пыток" и "ОВД-Инфо". В России Маша пять лет была волонтером в фонде "Подари жизнь", помогающем онкобольным детям. Начала ходить на протесты с 2021 года. Недавно она переехала из Израиля в Лондон, откуда продолжает работать над "Точкой встречи" и исследованиями для России.

"Я ездила в Израиль на программу для школьников "Бинат Атид" и позже на "Таглит". Когда переехала сюда, пыталась разобраться, кто такие израильтяне и палестинцы, почему они делают именно то, что делают, что вообще происходит на Ближнем Востоке. Израильская перспектива мне стала понятна сравнительно быстро, – вспоминает Маша. – А вот палестинские аргументы я узнала сильно позже. В общих чертах – во время учебы в магистратуре в Америке в 2023-2024-х годах, но еще больше уже по возвращении в Израиль – на программах "Женевской инициативы" и "Ахват Амим", где мне открылось много возможностей разговаривать с палестинцами Западного берега".

Одним из поворотных моментов она называет экскурсию в Хеврон с "Шоврим штика".

"Мне было неспокойно, потому что я слышала от других израильтян, что это организация – плохая и как-то вредит стране, но я не знала, что именно они делают и почему так считается… Какая же это оказалась неправда! Эти люди так заботятся и об Израиле, и о Палестине! В них столько нежности, силы и глубины: они способны понять и объяснить логики и поселенцев, и палестинцев, и солдат, и политиков, и судей. Они не винят каждого отдельного человека, а показывают системность, сложность, многоуровневость проблемы. Однозначно, это была одна из самых сильных поездок за все время моей жизни в Израиле", – говорит Маша.

Она решила перевести на русский язык две восьмичасовые экскурсии "Шоврим штика" для своих знакомых. "Мне хотелось, чтобы у людей, которые не говорят ни на иврите, ни на английском, тоже была возможность услышать эти экскурсии. Вскоре я еще провела вебинар с четырьмя израильскими и палестинскими мирными активистами. Постепенно оформилась идея создать "Точку встречи". Я сделала пост в личном канале, Женя откликнулась на него и присоединилась к запуску проекта", – вспоминает Маша.

"Я давно думала, что это важно. И когда я съездила на одну из их экскурсий с Машей, я поняла, что мы совпадаем. Для меня всегда были важны гуманистические ценности. Я считаю, что ценность человеческой жизни должна быть выше любых государственных интересов", – говорит Женя.

Она приезжала в Израиль по программе "Маса" в 2016 году. "Было много экскурсий, встреч, лекций. Тогда я в первый раз побывала в Хевроне. Мы общались с поселенцами, обсуждали, почему они там живут и как борются с арабами. Довольно долго мои взгляды оставались в таком ключе, я не сильно разбиралась в том, что происходит, и мне казалось, что Израиль все делает правильно", – рассказывает Женя.

Ее взгляды изменились после чтения "разных книг про конфликт". "Когда я переехала в Израиль, я уже понимала, что происходящее здесь гораздо сложнее того, что рассказывают на еврейских программах. До знакомства с Машей, я была самым левым человеком в комнате. Теперь это не так, я встретила единомышленников", – улыбается Женя.

Для обеих девушек важна их израильская идентичность, и обе чувствуют себя частью израильского общества. "Важно научиться открывать глаза и видеть и хорошее, и плохое, что здесь происходит. Я бы не хотела жить в стране, которая закрывает глаза на проблемы", – говорит Женя. Маша тоже не готова "не замечать конфликт": "Я все время узнаю что-то новое, это путь. Мне бывает сложно, больно, противно, особенно когда я читаю новости. А бывает, что я полна надежды и благодарности, когда я вижу как много людей работают с разных сторон над решением конфликта. Но для того, чтобы быть способной слушать разные аргументы, а не отмахиваться от них, нужно постоянно изучать новое и проделывать постоянную эмоциональную работу".

Она считает, что без решения палестино-израильского конфликта ни у израильтян, ни у палестинцев не будет ни спокойного настоящего, ни и устойчивого будущего. "Я хочу более хорошей жизни для себя и своих детей. Поэтому "Точка встречи" фокусируется не на демократии для евреев внутри Израиля, а на решении конфликта. Может казаться, что это такая большая проблема, вечная, и ты ничего не можешь с этим сделать. Но это ложное ощущение. Мы можем влиять на происходящее. Мы можем приближать решение конфликта", – уверена она.

Обе девушки считают палестинцев угнетенной группой, но признают, что израильтяне тоже переживают насилие и потери. Конфликт они в первую очередь видят, как палестино-израильский, а не арабо-израильский. При этом, по словам Маши, решение конфликта может быть "геополитически каким угодно, лишь бы это помогло и израильтянам, и палестинцам жить в безопасности и иметь права человека".

Сейчас в их команде четыре человека, все работают на волонтерских началах. На телеграм-канал "Точки встречи" подписаны чуть менее 600 человек, а за полгода существования проекта на их мероприятия пришли около 300 слушателей.

После четырех месяцев неоплачиваемой работы "Точка встречи" получила грант в 5000 шекелей на развитие сообщества от израильской организации (представители этой организации попросили убрать их название из публикации – прим.ред.). Иногда команда собирает пожертвования – на гонорары спикерам и для того, чтобы делать платное участие в мероприятиях бесплатным для своей аудитории.

Своей целью, среди прочего, они видят нормализацию мирной повестки – "чтобы разговоры о мире перестали восприниматься как маргинальные или наивные".

"Компас"

На сайте ультралевого проекта "Компас" говорится, что это "гражданское объединение за права человека в Палестине и Израиле".

В первую очередь, они известны организацией поездок в палестинские деревни в Иудее и Самарии с целью так называемого "защитного присутствия". Смысл в том, чтобы физически присутствовать в местах, где есть риск насилия по отношению к арабам, чтобы снизить его или хотя бы задокументировать. Во время таких поездок на активистов нередко нападают представители поселенческих движений. Кроме того, активистов "Компаса" периодически задерживают.

Объединение было создано в 2023 году, у его истоков стоял небезызвестный ультралевый активист Андрей Хржановский. Позже его исключили из проекта за связь с журналистом, сотрудничающим с российским пропагандистским телеканалом Russia Today.

В интервью Newsru.co.il Хржановский говорил, что хотел создать "альтернативное медиапространство, где можно было бы говорить о вещах, которые на русском языке даже при желании не найти". Действительно, с периодичностью раз в месяц "Компас" публикует на своих ресурсах статьи не указанных авторов. Одна из последних посвящалась "Квир-активист:кам в Палестине". На сегодняшний день на телеграм-канал "Компаса" подписаны более 1000 человек.

Помимо защиты арабов и написания статей, "Компас" участвует в акциях протеста, на которых, среди прочего, призывает к "немедленному демонтажу государства апартеида".

На свою работу "Компас" собирает пожертвования на сайте, о суммах пожертвований не отчитывается. По словам источника Newsru.co.il, близкого к левым инициативам, "никто им не донатит, своими силами перебиваются".

Представители объединения отказались от разговора с корреспондентом Newsru.co.il.

ЛК

Уже после того, как статья была написана, участники этой инициативы попросили редакцию Newsru.co.il не упоминать их название в публикации, так как они опасаются за свою безопасность. Поэтому мы указываем только условное обозначение ЛК и не даем в тексте никаких ссылок.

В телеграм-канале ЛК указано, что это пространство для "ищущих мира в Палестине и Израиле". Помимо кинопоказов, активисты ездят в Иудею и Самарию "защищать и поддерживать палестинские семьи". Некоторые поездки они проводят совместно с "Точкой встречи".

Во время одной из поездок в конце октября этого года две активистки пострадали в результате нападения ультраправых активистов "Молодежи холмов" на бедуинский поселок Мухмус. Они получили серьезные травмы.

На телеграм-канал ЛК подписаны около 400 человек. Про их финансирование ничего не известно. По предположению источника Newsru.co.il, эта группа может быть связана с еврейско-арабской левой партией "Хадаш".

Активисты ЛК от беседы отказались.

-----

Многие заметные русскоязычные левые активисты в Израиле – выходцы из последней волны репатриации. Как правило, это образованные молодые люди, участвовавшие в российских протестах.

Знакомятся и объединяются они, в том числе, на базе израильского НКО "Исраэль Шелану", которое стремится интегрировать новых русскоязычных репатриантов в гражданское общество. Именно через них, а также с помощью других израильских организаций, они формируют свои политические взгляды в новой для себя стране.

Часть активистов создает собственные низовые инициативы, фокусируясь на правах палестинцев в Иудее и Самарии, критике израильского правительства и просвещении русскоязычной аудитории. Оценить их влияние сложно, однако вокруг этих проектов постепенно создается новая русскоязычная среда, не стремящаяся вписаться в привычную для репатриантов из бывшего СССР правую идентичность.

Финансирование подобных инициатив скромное – небольшие гранты от израильских фондов и частные пожертвования. Насколько возможно судить, прозрачной отчетности во многих случаях нет.