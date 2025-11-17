Министров, которые определят полномочия комиссии по расследованию 7.10, возглавит Ярив Левин

Министр юстиции Ярив Левин возглавит команду министров, которые будут определять полномочия комиссии по расследованию провала 7 октября. Об этом 17 ноября объявил секретарь правительства Йоси Фукс.

Кроме Ярива Левина в команду также войдут министры Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир, Зеэв Элькин, Ави Дихтер, Орит Струк, Амихай Элиягу, Амихай Шикли, Гила Гамлиэль.

Днем ранее правительство объявило о намерении сформировать комиссию по расследованию провала 7 октября. В заявлении говорилось, что комиссия будет независимой, а ее состав будет сформирован на основании "как можно более широкого согласия".