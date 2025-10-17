Четверо пострадавших в ДТП в Иерусалиме, состояние 12-летнего мальчика критическое

Возле туннеля имени Наоми Шемер в Иерусалиме произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали четыре человека: состояние 12-летнего мальчика критическое, 15-летняя девочка получила травмы средней тяжести и еще два человека травмированы легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.