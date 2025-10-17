x
17 октября 2025
Спецпосланник Трампа Виткофф в воскресенье вновь отправится на Ближний Восток

время публикации: 17 октября 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 21:17
Спецпосланник Трампа Виткофф в воскресенье вновь отправится на Ближний Восток
Chaim Goldberg/Flash90

По информации израильских СМИ, специальный посланник Трампа Стив Виткофф в ближайшее воскресенье, 19 октября, вновь вылетит на Ближний Восток. Цель его визита – реализация соглашения о прекращении огня в Газе, в основе которого лежит "мирный план" Дональда Трампа.

Журналист Барак Равид со ссылкой на источник в Вашингтоне, знакомый с деталями предстоящей поездки, сообщает, что Виткофф посетит Египет и Израиль, и, возможно, сектор Газы.

Помимо усилий по возвращению в Израиль тел погибших заложников, Виткофф, как ожидается, продолжит работу по формированию международных сил, которые, согласно плану Трампа, будут развернуты в секторе Газы, чтобы позволить ЦАХАЛу продолжить отвод сил.

Барак Равид на сайте "Мако" пишет, что кроме этого США заинтересованы начать процесс восстановления в Рафахе. Администрация Трампа надеется, что этот город на границе с Египтом послужит наглядным примером того, как может выглядеть Газа без ХАМАСа.

Израиль
