Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое пострадавших в аварии на 57-й трассе, состояние одного из них тяжелое

ДТП
время публикации: 17 октября 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 23:32
Двое пострадавших в аварии на 57-й трассе, состояние одного из них тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

На 57-й трассе, между перекрестками Беэротаим и Тнувот произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадали два человека: мужчина (примерно 39 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Меир", в больницу "Ланиадо" доставлен 22-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
