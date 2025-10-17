Двое пострадавших в аварии на 57-й трассе, состояние одного из них тяжелое

На 57-й трассе, между перекрестками Беэротаим и Тнувот произошло столкновение двух автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадали два человека: мужчина (примерно 39 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Меир", в больницу "Ланиадо" доставлен 22-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.