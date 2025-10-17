ЦАХАЛ сообщил о нарушении соглашения боевиками ХАМАСа в районе Рафиаха и Хан-Юниса

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в пятницу, 17 октября, в районе Рафиаха несколько боевиков, вышедших из туннеля, открыли огонь в сторону военных. В результате этого инцидента никто из военнослужащих не был ранен.

В другом инциденте, в районе Хан-Юниса, боевики, выйдя из туннеля, приблизились к израильским военным. Для устранения угрозы по боевикам был нанесен удар с воздуха.

Военные подчеркивают, что ЦАХАЛ в обоих случаях действовал в соответствии с соглашением.