x
17 октября 2025
|
последняя новость: 21:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 21:56
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о нарушении соглашения боевиками ХАМАСа в районе Рафиаха и Хан-Юниса

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 17 октября 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 21:47
ЦАХАЛ сообщил о нарушении соглашения боевиками ХАМАСа в районе Рафиаха и Хан-Юниса
Israel Defense Forces via AP

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в пятницу, 17 октября, в районе Рафиаха несколько боевиков, вышедших из туннеля, открыли огонь в сторону военных. В результате этого инцидента никто из военнослужащих не был ранен.

В другом инциденте, в районе Хан-Юниса, боевики, выйдя из туннеля, приблизились к израильским военным. Для устранения угрозы по боевикам был нанесен удар с воздуха.

Военные подчеркивают, что ЦАХАЛ в обоих случаях действовал в соответствии с соглашением.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

742-й день войны: перемирие в Газе, операции в Иудее и Самарии