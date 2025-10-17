x
17 октября 2025
17 октября 2025
Израиль

"Кан": Нетаниягу и Кац предлагают переименовать войну "Железные мечи" в "Войну за возрождение"

время публикации: 17 октября 2025 г., 18:24
"Кан": Нетаниягу и Кац предлагают переименовать войну "Железные мечи" в "Войну за возрождение"
AP Photo / Alex Kolomoisky

По информации новостной службы "Кан", премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац намерены на воскресном заседании правительства предложить переименовать войну "Железные мечи" в "Войну за возрождение".

В пояснительной записке указывается, что название "Железные мечи" было временным, и "в свете того, как война началась, развивалась на семи различных фронтах и того факта, что она стала важной вехой в возрождении Государства Израиль", название следует изменить.

Новостная служба "Кан" отмечает, что спустя три месяца после начала войны стало известно, что Нетаниягу рассматривает три новых названия для войны, объясняя это тем, что "Железные мечи" – это название операции, а не войны. Название "Война за возрождение" было впервые озвучено Нетаниягу 7 октября 2024 года.

Израиль
