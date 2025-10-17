x
17 октября 2025


последняя новость: 18:24

Израиль

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо позвонила Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 октября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 17:46
Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо позвонила Нетаниягу
AP Photo / Ariana Cubillos

Канцелярия премьер-министра сообщила, что лауреат Нобелевской премии мира, лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо позвонила Биньямину Нетаниягу.

Мария Корина Мачадо сказала, что высоко ценит решительные действия премьер-министра во время войны и достижения Израиля, а также приветствовала соглашение об освобождении заложников в Газе.

Она добавила, что ценит упорную борьбу с иранской "осью зла", которая действует не только против Израиля, но и против народа Венесуэлы.

Премьер-министр поздравил госпожу Мачадо с присуждением Нобелевской премии и высоко оценил ее деятельность в поддержку демократии и мира.

Израиль
