Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо позвонила Нетаниягу

Канцелярия премьер-министра сообщила, что лауреат Нобелевской премии мира, лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо позвонила Биньямину Нетаниягу.

Мария Корина Мачадо сказала, что высоко ценит решительные действия премьер-министра во время войны и достижения Израиля, а также приветствовала соглашение об освобождении заложников в Газе.

Она добавила, что ценит упорную борьбу с иранской "осью зла", которая действует не только против Израиля, но и против народа Венесуэлы.

Премьер-министр поздравил госпожу Мачадо с присуждением Нобелевской премии и высоко оценил ее деятельность в поддержку демократии и мира.