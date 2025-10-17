Минздрав ХАМАСа обвинил Израиль в изъятии органов из тел убитых террористов

Министерство здравоохранения Газы, одна из структур террористической организации ХАМАС, в заявлении для телеканала "Аль-Арабия" обвинило Израиль в том, что из переданных в Газу тел были изъяты органы для трансплантации.

ХАМАС на этой неделе передал в Израиль тела девяти убитых заложников. Судя по заявлению минздрава Газы, в сектор были переданы тела 120 террористов, убитых 7-8 октября 2023 года в ходе отражения массированной террористической атаки из Газы.

Минздрав Газы сообщает, что пока семьи опознали только шесть из 120 переданных тел. ХАМАС дает семьям еще 10 дней на опознание тел перед их захоронением. Судя по всему, речь идет только о визуальном опознании, ДНК-экспертиза не проводится.

В заявлении минздрава ХАМАСа утверждается, что на многих телах есть следы "пыток", отмечается, что руки некоторых были стянуты пластиковыми наручниками. "Вскрытие показало, что некоторых казнили в упор, а других оставили истекать кровью до самой смерти", – говорится в заявлении минздрава Газы.

Также в этом заявлении утверждается, что израильтяне "изъяли органы из тел, такие как роговицы, почки и печень".

Власти Израиля это заявление минздрава ХАМАСа не комментируют.