17 октября 2025
Внимание, розыск: пропал 84-летний Владимир Белкин из Ашдода (найден)

время публикации: 17 октября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:07
Внимание, розыск: пропал 84-летний Владимир Белкин из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 84-летнего Владимира Белкина, жителя Ашдода. Минувшей ночью он вышел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: полного телосложения, седые волосы.

Описание одежды и обуви: длинная майка, шорты и шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387222.

-----

Вскоре после публикации полиция уведомила: разыскиваемый найден.

