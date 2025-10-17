Внимание, розыск: пропал 84-летний Владимир Белкин из Ашдода (найден)
время публикации: 17 октября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:07
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 84-летнего Владимира Белкина, жителя Ашдода. Минувшей ночью он вышел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: полного телосложения, седые волосы.
Описание одежды и обуви: длинная майка, шорты и шлепанцы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6387222.
Вскоре после публикации полиция уведомила: разыскиваемый найден.