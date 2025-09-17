Внимание, розыск: пропал 65-летний Дмитрий Туник из Нацерета

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 65-летнего Дмитрия (Димитрия) Туника из Нацерета. В последний раз его видели днем 16 июля 2025 года около Английской больницы. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание: крупного телосложения, с седеющими черными волосами. Обычно носит черную бейсболку, черную рубашку и светлые шорты.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6028444.