x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 18:28
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За два дня в "Бен-Гурионе" задержаны около 25 дезертиров-ультраортодоксов

Авиация
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 17 сентября 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 18:33
За два дня в "Бен-Гурионе" задержаны около 25 дезертиров-ультраортодоксов
Flash90/Nati Shohat

За последние два дня в аэропорту "Бен-Гурион" были задержаны около 25 дезертиров-ультраортодоксов, пытавшихся вылететь в Умань на осенние праздники.

В общей сложности за неявку по повесткам в Армию обороны Израиля уже задержаны более 70 "харедим".

Напомним, что лидеры браславских хасидов рекомендовали молодежи, подлежащей призыву, воздержаться от паломничества в Умань, чтобы избежать ареста в "Бен-Гурионе". Однако не все прислушались к этому совету.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

Военная полиция задержала в аэропорту Бен-Гурион 30 хасидов, собиравшихся в Умань
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

В аэропорту "Бен-Гурион" задержаны восемь хасидов-дезертиров