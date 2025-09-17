За два дня в "Бен-Гурионе" задержаны около 25 дезертиров-ультраортодоксов
время публикации: 17 сентября 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 18:33
За последние два дня в аэропорту "Бен-Гурион" были задержаны около 25 дезертиров-ультраортодоксов, пытавшихся вылететь в Умань на осенние праздники.
В общей сложности за неявку по повесткам в Армию обороны Израиля уже задержаны более 70 "харедим".
Напомним, что лидеры браславских хасидов рекомендовали молодежи, подлежащей призыву, воздержаться от паломничества в Умань, чтобы избежать ареста в "Бен-Гурионе". Однако не все прислушались к этому совету.