x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 12:21
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Шпионское оборудование и поддельное удостоверение личности на госэкзамене минздрава

Минздрав
Мошенничество
Полиция
время публикации: 17 сентября 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 11:23
Шпионское оборудование и поддельное удостоверение личности на госэкзамене минздрава
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция расследует дело о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах: у одного из абитуриентов на экзамене по сестринскому делу было обнаружено шпионское оборудование, включая вмонтированную в бутылку для воды видеокамеру и передатчик-наушник.

Выяснилось, что задержанный выдавал себя за другого человека, который в итоге и должен был получить лицензию медбрата. Подозреваемый, житель Лакии в возрасте 27 лет, предъявил поддельное удостоверение личности, чтобы попасть от имени "клиента" на государственный экзамен по сестринскому делу, проходивший в комплексе EXPO на территории "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что на теле подозреваемого была обнаружена аппаратура для записи изображения и звука, предназначенная для съемки экзамена и получения ответов онлайн.

Полиция расследует этот случай, ожидаются дополнительные аресты. Параллельно с этим дисциплинарный департамент министерства здравоохранения начал широкую проверку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

11 задержанных по делу о мошенничестве с экзаменами на водительские права
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

На госэкзамене для врачей задержан экзаменуемый за мошенничество
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 сентября 2024

"Дело врачебных лицензий": подозреваемые помогали студентам сдавать экзамены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2024

Мошенники обеспечили водительские права людям, не сдававшим экзамены по вождению