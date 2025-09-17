Шпионское оборудование и поддельное удостоверение личности на госэкзамене минздрава

Полиция расследует дело о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах: у одного из абитуриентов на экзамене по сестринскому делу было обнаружено шпионское оборудование, включая вмонтированную в бутылку для воды видеокамеру и передатчик-наушник.

Выяснилось, что задержанный выдавал себя за другого человека, который в итоге и должен был получить лицензию медбрата. Подозреваемый, житель Лакии в возрасте 27 лет, предъявил поддельное удостоверение личности, чтобы попасть от имени "клиента" на государственный экзамен по сестринскому делу, проходивший в комплексе EXPO на территории "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве.

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что на теле подозреваемого была обнаружена аппаратура для записи изображения и звука, предназначенная для съемки экзамена и получения ответов онлайн.

Полиция расследует этот случай, ожидаются дополнительные аресты. Параллельно с этим дисциплинарный департамент министерства здравоохранения начал широкую проверку.