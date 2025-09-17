Нетаниягу принял в Иерусалиме премьера Фиджи накануне открытия посольства
время публикации: 17 сентября 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 14:37
В среду, 17 сентября, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Фиджи, министра иностранных дел Ситивени Рабуки.
"В ходе встречи премьер-министр поблагодарил премьер-министра Фиджи за поддержку и твердую позицию в отношении Государства Израиль и обсудил с ним политические вопросы и вопросы безопасности в регионе", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства.
Биньямин Нетаниягу и его супруга были приглашены премьер-министром Рабукой посетить Фиджи.
По завершении встречи лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия посольства Фиджи в Иерусалиме.